У Києві евакуатор транспортував евакуатор

Курйозним фото поділилися очевидці у соцмережах

У Києві евакуатор перевозив на собі ще один евакуатор, на якому був прикріплений легковий автомобіль. Курйозним фото поділилися очевидці події у соцмережі, передає APnews.

Знімок викликав жваве обговорення. Так, у коментарях люди жартували, що «битий небитого везе», «оптом дешевше» та «оргія пішла не за планом».

Раніше «Главком» писав, що польське ательє Kegger провело тюнінг Mercedes Sprinter, зробивши з нього ексклюзивний евакуатор для спорткарів. Відомо, що евакуатор буде випущений тиражем в 25 екземплярів, і потенційному власнику доведеться заплатити 125 тисяч євро за одну модель (понад 4 млн гривень).

Крім того, віднедавна дорожні знаки «Зупинку заборонено» на київських вулицях доповнюють табличками «Працює евакуатор».

Водіїв закликають лишати авто лише на відведених для цього локаціях.

Нагадаємо, що стосовно порушників правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки вживають заходів реагування.

Отримати штраф та/або опинитися на штрафмайданчику можна за паркування на:

проїжджій частині в другому ряду;

тротуарі;

залізничних переїздах;

трамвайних коліях;

мостах та шляхопроводах;

пішохідному переході (і ближче 10 метрів до нього);

газонах;

смугах громадського транспорту;

велодоріжках та велосмугах;

перехрестях;

виїзді з прилеглих територій;

безпідставно на місцях для осіб з інвалідністю;

якщо запарковане авто значно заважає руху інших автомобілів або пішоходів.

У 2018 році було прийнято закон, який дозволяє штрафувати водіїв неправильно припаркованих авто, а ті, що суттєво перешкоджають дорожньому руху – переміщати на штрафмайданчики.