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    Шість нових скверів облаштують у Києві (список)

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    Шість нових скверів облаштують у Києві (список)

    Рішення про створення нових зелених зон прийняла Київрада

    На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про облаштування у столиці ще шести нових скверів. Про це повідомляє прес-служба Київради.

    Нові зелені зони облаштують за наступними адресами:

    1. на просп. Правди біля будинків № 80, 82 та просп. Василя Порика біля будинків № 15, 17-А, 17-Б у Подільському районі;
    2. між будинками на просп. Георгія Гонгадзе, 20-Г, 20-Ж, 20-З, 32-Б у Подільському районі;
    3. між будинками на просп. Георгія Гонгадзе, 32-В та просп. Георгія Гонгадзе, 32 у Подільському районі;
    4. між вул. Польовою та вул. Залізничною у Солом’янському районі;
    5. на пров. Генерала Доватора, 3, 5, 7 у Голосіївському районі;
    6. на вул. Волкова, 2 у Деснянському районі. 

    «Створення скверів забезпечить законні права та інтереси містян, сприятиме підвищенню рекреаційної привабливості столиці, збереженню зелених насаджень, розвитку зелених зон та позитивному впливу на соціально-культурний розвиток громадян», - зазначили у Київраді.

    За ділянками доглядатиме та утримуватиме їх КО «Київзеленбуд».

    Нагадаємо, у Києві територію островів Труханів і Міжмостний оголосили ландшафтним заказником місцевого значення «Труханів острів».

    Раніше повідомлялося, що до природно-заповідного фонду Києва увійдуть дев’ять нових об’єктів.

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