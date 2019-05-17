Шість нових скверів облаштують у Києві (список)
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Рішення про створення нових зелених зон прийняла Київрада
На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про облаштування у столиці ще шести нових скверів. Про це повідомляє прес-служба Київради.
Нові зелені зони облаштують за наступними адресами:
- на просп. Правди біля будинків № 80, 82 та просп. Василя Порика біля будинків № 15, 17-А, 17-Б у Подільському районі;
- між будинками на просп. Георгія Гонгадзе, 20-Г, 20-Ж, 20-З, 32-Б у Подільському районі;
- між будинками на просп. Георгія Гонгадзе, 32-В та просп. Георгія Гонгадзе, 32 у Подільському районі;
- між вул. Польовою та вул. Залізничною у Солом’янському районі;
- на пров. Генерала Доватора, 3, 5, 7 у Голосіївському районі;
- на вул. Волкова, 2 у Деснянському районі.
«Створення скверів забезпечить законні права та інтереси містян, сприятиме підвищенню рекреаційної привабливості столиці, збереженню зелених насаджень, розвитку зелених зон та позитивному впливу на соціально-культурний розвиток громадян», - зазначили у Київраді.
За ділянками доглядатиме та утримуватиме їх КО «Київзеленбуд».
Нагадаємо, у Києві територію островів Труханів і Міжмостний оголосили ландшафтним заказником місцевого значення «Труханів острів».
Раніше повідомлялося, що до природно-заповідного фонду Києва увійдуть дев’ять нових об’єктів.