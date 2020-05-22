«У нас немає елементарних ліків». У Білій Церкві почався страйк медиків



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Голова профспілки Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги Віктор Євтушенко

22 травня співробітники Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги виходять на страйк

Співробітники Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги сьогодні, 22 травня, вийшли на протест. Про це йдеться в матеріалі «Главкому». Медики знову страйкують. Цього разу «запалала» Біла Церква.

Як пояснюють представники колективу, до таких дій їх спонукає не лише відсутність обіцяних 300% доплат. Медики скаржаться на банальну проблему нестачі захисних костюмів, дефіцит палива для «швидких» та елементарних ліків.

Як розповів «Главкому» голова профспілки станції Віктор Євтушенко, який пропрацював десятки років, обіцянки влади допомагати медикам у цей важкий період розходяться з реальністю.

На думку Євтушенка, те, що зараз робиться на місцях, – це крах медицини. «Проблема номер один – у нас немає елементарних ліків. Я сорок років працюю на швидкій і ніколи з таким не стикався навіть у найбільш кризових ситуаціях. Нема ані нітрогліцерину, ані навіть перекису водню, крапельниць», – зазначив медик.

«Ще три тижні тому в нас у штаті було 19 бригад, із яких на виклики їздили 14–15. Цього, безумовно, мало, бо населення Білоцерківщини 330 тисяч людей. За нормативами, які складають одну машину на 10 тисяч мешканців, нам треба 33 машини. Але такого, чесно кажучи, не було навіть за радянських часів. Проте якби машин було навіть 14, цього було би більш-менш достатньо. У тому ж Фастові взагалі п’ять бригад залишилось, і люди плачуть, бо це – рабська праця. Повірте: наша станція буде битися до кінця і, якщо нас не почують, половина персоналу точно звільниться», – додав Євтушенко.

Медик також зазначив, що якогось конкретного плану в протестувальників немає. «Ми не маємо права не виїжджати на виклики. Прийдуть люди, які відпрацювали свою зміну, яким виїжджати на неї завтра-післязавтра… Це все буде відбуватись прямо на станції. Очевидно, що вимога в нас буде одна-єдина – зняття з посади керівника комунального підприємства пані Шарко, яка просто не справляється, та всіх керівників, які довели медичну сферу всієї Київської області до такого стану», – зазначив Євтушенко.

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