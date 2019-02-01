«Шумахер» на BMW влаштував великий затор біля Індустріального моста (фото)



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ДТП на Індустріальному мосту Фото: Станіслав Груздєв, Главком

ДТП сталася на заїзді на міст з вулиці Вадима Гетьмана на вул. Борщагівську.

Сьогодні, 1 лютого, близько 14:30 на Індустріальному мосту у Києві сталася ДТП за участі легкового автомобіля BMW і вантажівки DAF.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», аварія трапилася на заїзді на міст з вулиці Вадима Гетьмана на вул. Борщагівську.

За даними очевидців, вантажівка MAN стояла на «аварійці» на лівій смузі руху. Фура DAF рухалася у крайній правій смузі, а за нею тролейбус і BMW. Водій легкового авто намагався обігнати фуру справа на заїзді на міст, але це йому не вдалося: вантажівка зачепила BMW.

У результаті ДТП на заїзді на міст перекрито обидві смуги руху. Транспорт об’їжджає місце аварії по пішохідній зоні.

Рух транспорту від Караваєвих дач до Індустріального моста сильно ускладнений. Утворився великий затор.

Нагадаємо, 31 січня на перетині проспекту Перемоги та вулиці Саксаганської сталася смертельна ДТП. Дорогу не поділили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo і Skoda. Через аварію весь центр міста паралізували затори. За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження.

1 лютого на бульварі Дружби народів у Києві сталася масштабна ДТП за участі одразу семи автомобілів.