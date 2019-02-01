П’яний водій у Львові розтрощив кілька авто, втікаючи від поліції



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На водія склали п'ять протоколів

Після другої аварії порушника затримали

У Львові ввечері в четвер, 31 січня, патрульні поліцейські затримали п'яного водія, який під час втечі розбив два чужих транспортних засоби. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Правоохоронцям повідомили про те, що авто BMW 520 їде вулицями з порушення правил дорожнього руху. Один з екіпажів виявив вказаний транспортний засіб і наказав водієві зупинитися, однак той проігнорував вимогу і спробував сховатися.

«На проспекті Червоної Калини водій зіткнувся з автомобілем Skoda і далі продовжив втечу. На перетині проспекту і вулиці Угорської автомобіль зупинився в штучної пробці, яку створив інший екіпаж. Це не зупинило порушника, він звернув на вулицю Угорську, де знову не впорався з керуванням і врізався в автомобіль Chevrolet», - йдеться в повідомленні.

Після другої аварії порушника затримали. Ним виявився 39-річний житель Львова. Чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння. У присутності свідків він пройшов перевірку на пристрої драгер. Результат показав 3,32 проміле за допустимих 0,2.

На винуватця двох ДТП склали п'ять протоколів. Також він отримав постанову за відсутність страхування. Автомобіль порушника евакуювали на арештмайданчик.