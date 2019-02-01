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    На бульварі Дружби народів у Києві масштабна ДТП: рух паралізовано

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    В результаті ДТП&nbsp;з 8 смуг руху залишилася проїзною тільки одна - На бульварі Дружби народів у Києві масштабна ДТП: рух паралізовано
    В результаті ДТП з 8 смуг руху залишилася проїзною тільки одна
    Фото: ТСН

    В аварію потрапили сім автомобілів

    Сьогодні, 1 лютого, на бульварі Дружби народів у Києві сталася масштабна ДТП за участі одразу семи автомобілів.

    Спочатку зіткнулись дві машини. Інша автівка намагалась об'їхати аварію, однак в неї ззаду врізалась ще одна машина. Від удару першу відкинуло на зустрічну смугу і вже за ланцюговою реакцію загалом у ДТП були задіяні сім транспортних засобів, повідомляє ТСН.

    Постраждалих у аварії, за попередніми даними, немає, однак рух бульваром паралізовано: з 8 смуг руху залишилася проїзною тільки одна – в напрямку центру міста. У зворотному напрямку машини намагаються об'їхати аварію тротуаром.

    Утворився великий затор в обидва боки.

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    На бульварі Дружби народів у Києві масштабна ДТП: рух паралізовано
    На бульварі Дружби народів у Києві масштабна ДТП: рух паралізовано
    На бульварі Дружби народів у Києві масштабна ДТП: рух паралізовано
    На бульварі Дружби народів у Києві масштабна ДТП: рух паралізовано
    На бульварі Дружби народів у Києві масштабна ДТП: рух паралізовано
    На бульварі Дружби народів у Києві масштабна ДТП: рух паралізовано

    Нагадаємо, 31 січня на перетині проспекту Перемоги та вулиці Саксаганської сталася смертельна ДТП. Дорогу не поділили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo і Skoda. Через аварію весь центр міста паралізували затори. За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження.

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