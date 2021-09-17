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    Швидкісний трамвай на Борщагівці тимчасово змінив свій маршрут

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    Реконструкція трамвайної колії триватиме орієнтовно до 30 грудня - Швидкісний трамвай на Борщагівці тимчасово змінив свій маршрут
    Реконструкція трамвайної колії триватиме орієнтовно до 30 грудня
    Фото з відкритих джерел

    Рух трамвайного маршруту №3 «Станція «Ромена Роллана» – станція «Старовокзальна» залишаться без змін

    Починаючи із суботи 18 вересня з 00:01 год. орієнтовно до 30 грудня, через реконструкцію трамвайної колії, рух трамваїв маршруту № 1 буде організовано від станції «Старовокзальна» до вул. Зодчих. Про це повідомляє «Київпастранс».

    В цей час виконуватимуться роботи з реконструкції трамвайної колії по вул. Симиренка.

    Для зручності пасажирів маршруту буде присвоєно номер 1К.

    Рух трамвайного маршруту №3 «Станція «Ромена Роллана» – станція «Старовокзальна» залишаться без змін

    Як раніше повідомлялося, у Києві за трафіком на дорогах будуть стежити камери зі штучним інтелектом.

    Також, у суботу, 18 вересня, на вул. Копилівській у Києві починаючи з 08:00 до 17:00 частково обмежать рух транспорту. «Київавтодор» розпочинає середній ремонт покриття.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко на початку вересня оглянув 4 нових трамваї у столиці (три трамваї «Pesa» та 1 трамвай «Татра-Юг») та спробував себе у ролі водія.

    До слова, у Києві на території депо ім. Шевченко розпочалися випробування першого трамваю «Еталон» виробництва ПрАТ «Чернігівський автозавод» (ЧАЗ).

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    Теги: громадський транспорт ремонт Київавтодор Київпастранс
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    Швидкісний трамвай на Борщагівці тимчасово змінив свій маршрут