Через аварію в Києві зупинився рух тролейбусів (список )

Зараз рух тролейбусів відновлено, але вони курсують із відхиленням від графіка

На вулиці Гетьмана у Солом’янському районі столиці зіткнулися вантажівка, яка привезла товари до супермаркета, та мікроавтобус. Про це повідомляє bigkyiv.

Попередньо внаслідок аварії ніхто не постраждав. Проте, автівки заблокували рух тролейбусів – мікроавтобус розвернуло на розмітку зупинки громадського транспорту.

Аварія призвела до затримки руху тролейбусів № 22, 27, 30, 42 в напрямку Севастопольської площі.

Рух тролейбусів відновлено майже через півтори години. Тролейбуси курсують з відхиленням від графіка.

Як раніше повідомлялося, у Києві призупинився рух тролейбусів № 27 через падіння дерева на контактну мережу.

Також у вересні зупинився рух низки столичних тролейбусних маршрутів через технічні несправності.

До слова, 1 липня на проспекті Маяковського, 26 у Києві велосипедист потрапив під колеса тролейбуса.