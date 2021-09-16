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    Через аварію в Києві зупинився рух тролейбусів (список )

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    Через аварію в Києві зупинився рух тролейбусів (список )
    Фото:dsbt.gov.ua

    Зараз рух тролейбусів відновлено, але вони курсують із відхиленням від графіка

    На вулиці Гетьмана у Солом’янському районі столиці зіткнулися вантажівка, яка привезла товари до супермаркета, та мікроавтобус. Про це повідомляє bigkyiv.

    Попередньо внаслідок аварії ніхто не постраждав. Проте, автівки заблокували рух тролейбусів – мікроавтобус розвернуло на розмітку зупинки громадського транспорту.

    Аварія призвела до затримки руху тролейбусів № 22, 27, 30, 42 в напрямку Севастопольської площі.

    Рух тролейбусів відновлено майже через півтори години. Тролейбуси курсують з відхиленням від графіка.

    Як раніше повідомлялося, у Києві призупинився рух тролейбусів № 27 через падіння дерева на контактну мережу.

    Також у вересні зупинився рух низки столичних тролейбусних маршрутів через технічні несправності.

    До слова, 1 липня на проспекті Маяковського, 26 у Києві велосипедист потрапив під колеса тролейбуса.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт аварія
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    Через аварію в Києві зупинився рух тролейбусів (список )