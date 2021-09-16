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    Обшуки у столиці: «Житлоінвестбуд» перевіряють у справі про розкрадання на закупівлях ліфтів

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    Обшуки у столиці: «Житлоінвестбуд» перевіряють у справі про розкрадання на закупівлях ліфтів
    Фото: Київська міська прокуратура

    Комунальне підприємство переказало майже десять млн грн за постачання пасажирських ліфтів

    Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з Головним управлінням боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України проводить слідчі дії в приміщеннях комунального підприємства з будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» і в постачальника у справі про розкрадання коштів на закупівлі пасажирських ліфтів у столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    «У четвер, 16 вересня 2021 року, Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з ГУ БКОЗ СБ України проводить слідчі дії у приміщеннях комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» та у постачальника, в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України», – йдеться у повідомленні.

    «Комунальне підприємство в період з 2019-го по 2021 рік переказало 9,9 млн грн на рахунки товариства за постачання пасажирських ліфтів. Постачальник, у свою чергу, переказав ці кошти на рахунки інших товариств нібито на придбання комплектуючих до ліфтів. Водночас, як встановило слідство, зазначені суб'єкти господарювання не є виробниками цих комплектуючих і не здійснювали їх придбання у звітний період. Отже, встановлено, що фінансово-господарські операції з постачання комплектуючих до ліфтів здійснювалися виключно з метою переведення в готівку грошових коштів, отриманих від комунального підприємства шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів», – зазначають у прокуратурі.

    Нагадаємо, учора, 15 вересня, у Києві правоохоронці провели обшуки у корпорації «Київавтодор», в КП «Київавтошляхміст» та у 10 районних КП ШЕУ міста.

    Раніше правоохоронці провели обшуки в КМДА щодо облаштування скверу біля метро «Сирець».

    У Кличка відповіли на звинувачення у розкраданні коштів

    6 вересня прокуратура провела обшуки в Управлінні містобудування та архітектури Києва.

    18 серпня столичні правоохоронці проводили обшуки у Департаменті освіти та науки. Київської міської держадміністрації та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в комунальних закладах освіти, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем.

    Під час обшуків у Департаменті освіти Києва правоохоронець погрожував посадовцям.

    Теги: прокуратура Київ розслідування Київавтодор КМДА
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    Обшуки у столиці: «Житлоінвестбуд» перевіряють у справі про розкрадання на закупівлях ліфтів