Обшуки у столиці: «Житлоінвестбуд» перевіряють у справі про розкрадання на закупівлях ліфтів

Комунальне підприємство переказало майже десять млн грн за постачання пасажирських ліфтів

Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з Головним управлінням боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України проводить слідчі дії в приміщеннях комунального підприємства з будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» і в постачальника у справі про розкрадання коштів на закупівлі пасажирських ліфтів у столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«У четвер, 16 вересня 2021 року, Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з ГУ БКОЗ СБ України проводить слідчі дії у приміщеннях комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» та у постачальника, в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України», – йдеться у повідомленні.

«Комунальне підприємство в період з 2019-го по 2021 рік переказало 9,9 млн грн на рахунки товариства за постачання пасажирських ліфтів. Постачальник, у свою чергу, переказав ці кошти на рахунки інших товариств нібито на придбання комплектуючих до ліфтів. Водночас, як встановило слідство, зазначені суб'єкти господарювання не є виробниками цих комплектуючих і не здійснювали їх придбання у звітний період. Отже, встановлено, що фінансово-господарські операції з постачання комплектуючих до ліфтів здійснювалися виключно з метою переведення в готівку грошових коштів, отриманих від комунального підприємства шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів», – зазначають у прокуратурі.

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Під час обшуків у Департаменті освіти Києва правоохоронець погрожував посадовцям.