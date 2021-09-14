У Києві за трафіком на дорогах будуть стежити камери зі штучним інтелектом

ІТС аналізує дані з камер та коригує транспортні потоки

У Києві на найскладніших перехрестях встановили 31 камеру з інтелектуальною транспортною системою (ІТС), які аналізують трафік на них. Про це написав заступник голови КМДА, керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич на сторінці у Facebook.

«У Києві продовжується впровадження транспортної системи на базі камер міської системи відеоспостереження. Вона допоможе зменшити затори на дорогах та зробить муніципальний транспорт більш ефективним», – написав він.

Оленич наголосив, що така система дозволила розвантажити дороги одного із найбільших міст у світі – Нью-Йорку.

Зазначимо, що ІТС аналізує дані з камер та коригує транспортні потоки, щоб максимально ефективно розвантажити дороги та якісно організувати роботу громадського транспорту. Також за необхідності система надсилатиме повідомлення до комунальних служб чи Патрульної поліції, що дозволить зменшити час реагування на дорожні перешкоди чи ДТП.

Як раніше повідомлялося, у Києві камери відеонагляду мають з’явитися на перехрестях проспекту Правди, проспекту Свободи та вулиці Вишгородській. Також заплановано встановлення камер на вулиці Наталії Ужвій та вулиці Білицькій.