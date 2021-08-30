У Києві випробовують трамвай українського виробника (фото)

Після випробувань трамвайний вагон Т3-Еталон (TR3100) буде повернений назад виробнику

У Києві на території депо ім. Шевченко розпочалися випробування першого трамваю «Еталон» виробництва ПрАТ «Чернігівський автозавод» (ЧАЗ). Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

Випробування розпочалися в ніч з 26 на 27 серпня і триватимуть три ночі поспіль. Тестуватимуть машину вночі, щоб не створювати незручності для роботи столичного громадського транспорту.

Як відзначили в «Київпастрансі», згідно з договором з ЧАЗ, випробування трамваю пройдуть в Києві, оскільки в Чернігові немає такої можливості. Після проходження всіх необхідних випробувань вагон повернуть назад виробникові.

Довжина трамваю – 15,8 метрів, повна маса – 32 тони. Трамвай ТР 3100 має ділянку низької підлоги посередині салону для заїзду інвалідних колясок. Вагон має четверо дверей. Базова комплектація передбачає кондиціонування місця водія.

Як повідомлялося, незабаром Києвом курсуватимуть 20 нових трамваїв «Татра-Юг К1-Т306» виробництва «Південмашу». Трамваї низькопідлогові та мають сучасну електроніку, камери відеоспостереження для водія та плавну ходу.