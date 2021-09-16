Ремонт Південного мосту в Києві затягується на роки: названо терміни

Південний міст через річку Дніпро побудували у 1990 році

Загальна вартість ремонтних робіт на Південному мосту становить майже 195,6 млн грн

Ремонтні роботи на Південному мосту у Києві можуть бути завершені до 2023 року. Про це повідомила Комунальна організації (КО) «Київавтодор» на запит «Фокуса».

У підприємстві розповіли, що на Південному мосту є 46 деформаційних швів, щодо 18 з яких необхідно провести капітальний ремонт. Зробити це планують протягом 2021-2022 років.

«У поточному році передбачається виконати заміну 4-6 одиниць деформаційних швів орієнтовною вартістю 42 млн грн. Заміну всіх деформаційних швів заплановано виконати до 2023 року», – заявили в «Київавтодорі».

У підприємстві підкреслили, що ці роботи вкрай важливо закінчити до кінця 2022 року, оскільки в 2023 році планується розпочати реставрацію моста Патона і мосту Метро, через що основне транспортне навантаження буде спрямоване на Південний міст.

Загальна вартість ремонтних робіт на Південному мосту становить майже 195,6 млн грн. Залучили ці кошти з міського бюджету. Лагодженням конструкції займаються бригади співробітників ТОВ «Укртрансміст».

У ході ремонтних робіт на Південному мосту планують частково обмежувати рух автомобільного транспорту. Про всі подібні обмеження в «Київавтодорі» обіцяють завчасно повідомляти засоби масової інформації.

У підприємстві також повідомили, що ТОВ «Тілльман Інжинірінг», яке виконувало роботи на металевій частині Південного мосту в 2015-2016 рр, повинно було забезпечити ліквідацію виявлених дефектів протягом гарантійних зобов'язань, однак, з огляду на його банкрутство і подальше закриття, ці зобов'язання лягли на балансоутримувача мосту, КП «Київавтодорміст». Саме це підприємство і займається роботами на металевій частині споруди, через що по ньому частково обмежують рух.

Південний міст через річку Дніпро побудували у 1990 році. З 1992 року по ньому почався рух поїздів метрополітену Сирецько-Печерської лінії. За роки експлуатації на Південному мосту проводили такі роботи: 2004 рік – ремонт деформаційних швів; 2007 рік – ремонт і фарбування вант; 2009-2010 роки – ремонт мостового полотна залізобетонної бетонної частини прогонової будови з заміною гідроізоляції та асфальтобетонного покриття; 2015-2016 роки – капітальний ремонт на металевій частині мосту 2015-2016 роки – капітальний ремонт на металевій частині мосту

Нагадаємо, учора, 15 вересня, правоохоронці провели обшуки у дорожніх підприємствах Києва

До слова, на Київщині вперше за понад пів століття ремонтується міст.