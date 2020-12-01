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    Киянам радять зачинити вікна й не виходити на вулицю: у місті сильний смог

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    У повітрі Києва накопичилися продукти горіння - Киянам радять зачинити вікна й не виходити на вулицю: у місті сильний смог
    У повітрі Києва накопичилися продукти горіння
    Фото з відкритих джерел

    Рівень забруднюючих речовин у повітрі Києва перевищений у кілька разів

    У Дніпровському та Дарницькому районах Києва в повітрі зафіксовано продукти горіння, фахівці радять зачинити вікна. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації.

    Безвітряна погода спричиняє накопичення продуктів горіння в повітрі. Мова йде про автомобільні гази, забруднюючі речовини, що утворюються в результаті роботи промислових підприємств.

    Який рівень забруднення повітря

    Мобільна лабораторія Київської аварійно-рятувальної служби на території двох районів фіксує перевищення у повітрі:

    • діоксиду азоту – у 5 разів;
    • оксиду азоту – у 1,3 раза;
    • діоксиду вуглецю – у 4 рази;
    • формальдегіду – в 43 рази.

    Що слід робити киянам

    Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:

    • обмежити перебування на відкритому повітрі;
    • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
    • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
    • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
    • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

    «Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря», - радять фахівці.

    Як повідомляв «Главком», 30 листопада у Києві спостерігався смог, мешканці міста скаржаться на присутність продуктів горіння в повітрі.

    Як свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, станом на вечір 30 листопада Київ знаходився на 29 місці у світовому рейтингу брудних міст.

    Теги: екологія здоров'я Київ кияни повітря
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