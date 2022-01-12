Синоптики попередили киян про найхолоднішу ніч від початку зими

Сильний вітер істотно посилюватиме відчуття холоду

У четвер, 13 січня, в Києві буде дуже холодно. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, найближча ніч буде найхолоднішою від початку зими. «Вночі -15-19 градусів, вдень у четвер температура повітря підвищиться до -2-4 градусів», – написала вона.

Сильний вітер істотно посилюватиме відчуття холоду.

«На Маланки у столиці є ймовірність невеликого снігу. На дорогах ожеледиця», – попередила Діденко.

За її прогнозом, 14 січня потепління в Києві попрямує до відлиги.

«Але поки що готуємося фіксувати кусючі градуси та якнайтепліше одягатися! Захищайте ретельно ніс і щоки від морозу та вітру – якраз маска знадобиться, як ніколи», – додала Діденко.

Раніше повідомлялося, що в Україні у середу, 12 січня, у більшості регіонів очікується хмарна з проясненнями та морозна погода. Температура повітря вдень триматиметься в межах -15...-2 градусів, а вночі опуститься до -16.

Також рятувальники попереджають водіїв про слизькі дороги.

Крім того, рятувальники і медики оприлюднили поради щодо Водохреще. Вони розповіли, як підготуватись до пірнання в ополонку, щоб не захворіти.

Також рятувальники нагадують українцям про правила безпеки, яких треба дотримуватись у зимовий період. Адже останнім часом почастішали нещасні випадки на водоймах.