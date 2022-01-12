В Україну йдуть сильні морози: де буде найхолодніше

Найхолодніше буде в Житомирській, Рівненській, Вінницькій, Київській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях

На північному сході до -20 -23 градусів

В Україні у найближчі кілька днів погода буде дуже холодною, вдарять сильні морози. Місцями очікується сильний вітер зі штормовими поривами, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко і «Укргідрометцентр».

За прогнозом Діденко, у вівторок, 12 січня, морози почнуть посилюватися. Вночі температура повітря опуститься до -18 градусів, а в денні години очікується від -7 до -12 градусів.

«Снігу серйозного не буде, щось місцями й часом політає, але якісь істотні опади - навряд чи. На дорогах ожеледь! Вітер задуватиме з півночі, буде поривчастим», – попередила синоптикиня.

Вона зазначила, що в Києві вночі температура впаде до -14 градусів, вдень очікується до -12 градусів.

Також Діденко зазначила, що 13 січня температура опуститься ще на кілька градусів. У більшості областей вночі від -15 до -20 градусів, на північному сході до -20 -23 градусів.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 12 січня нічна температура повітря в більшості областей опуститься до -9 -13 градусів.

Найхолодніше буде в Житомирській, Рівненській, Вінницькій, Київській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях, від -11 до -16 градусів.

Вдень на заході очікується від -5 до -9 градусів, у центрі та на півночі -11 -13 градусів, у південній частині -3 -6 градусів, на сході до -8 -10 градусів.

У четвер, 13 січня, найхолодніші ночі очікуються в Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях – від -17 до -20 градусів.

На заході очікується вночі -10 -14 градусів, у південній частині, на сході та в центральних областях від -11 до -15 градусів.

Вдень у західних областях від 0 до -5 градусів, у центрі та на півдні -4 -6 градусів, на півночі та сході до -9 градусів.

Варто відзначити, що до вихідних сильні морози покинуть Україну. Нічна температура вночі очікується від -1 до -5 градусів, вдень від -1 до +2 градусів. Але в більшість регіонів знову прийде сніг.

Як раніше повідомлялося, в Україні у середу, 12 січня, у більшості регіонів очікується хмарна з проясненнями та морозна погода. Температура повітря вдень триматиметься в межах -15...-2 градусів, а вночі опуститься до -16.

Також синоптики попередили українців про небезпеку.