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    Київ вийшов у лідери: за добу майже 900 нових хворих на коронавірус

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    У Києві висока кількість госпіталізацій хворих на коронавірус - Київ вийшов у лідери: за добу майже 900 нових хворих на коронавірус
    У Києві висока кількість госпіталізацій хворих на коронавірус
    Фото: Микола Поворозник, Facebook

    За минулу добу в Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 36 осбі

    За минулу добу, 19 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 892 людей. Це на 445 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 18 квітня було 447 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 186231 випадок захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 115857 осіб (за добу 265), померли 4257 осіб (за добу 36).

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 112782 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 647 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 428 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 88645 осіб (за добу 376), померли 2107 людей (за добу 20).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1961986 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 19 квітня зафіксовано 8970 хворих на коронавірус.

    За даними Степанова, 19 квітня у Києві зроблено 821 щеплення від коронавірусу.

    Нагадаємо, за добу 18 квітня в Києві виявили 447 хворих на коронавірус, померли 23 людини.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Київ міністр коронавірус
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