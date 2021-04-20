Київ вийшов у лідери: за добу майже 900 нових хворих на коронавірус

У Києві висока кількість госпіталізацій хворих на коронавірус

У Києві висока кількість госпіталізацій хворих на коронавірус

За минулу добу в Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 36 осбі

За минулу добу, 19 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 892 людей. Це на 445 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 18 квітня було 447 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 186231 випадок захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 115857 осіб (за добу 265), померли 4257 осіб (за добу 36).

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 112782 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 647 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 428 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 88645 осіб (за добу 376), померли 2107 людей (за добу 20).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1961986 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 19 квітня зафіксовано 8970 хворих на коронавірус.

За даними Степанова, 19 квітня у Києві зроблено 821 щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, за добу 18 квітня в Києві виявили 447 хворих на коронавірус, померли 23 людини.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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