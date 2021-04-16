На Великдень у Києві будуть введені нові карантинні заходи

Нові правила та норми розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста

На Великодні свята у Києві будуть запроваджені додаткові проти епідеміологічні заходи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

«У нас попереду Великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо», – сказав Кличко.

Рішення про послаблення чи продовження суворих обмежень, введених у Києві до 30 квітня, міська влада буде ухвалювати, зважаючи на динаміку захворюваності і заповненості ліжок у лікарнях столиці – в першу чергу обладнаних подачею кисню.

«Все буде залежати від динаміки захворюваності і від заповненості ліжок у лікарнях столиці - в першу чергу обладнаних подачею кисню. Поки що говорити про поліпшення ситуації – зарано. Бо, як бачимо, не зменшується ні кількість нових випадків інфікування, ні кількість госпіталізованих у важкому стані. І збільшується кількість смертей. Також в лікарнях досі велика кількість тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки», – наголосив Кличко.

Мер зазначив, що запровадження суворих обмежень дозволило дещо стабілізувати ситуацію. Але вона залишається складною.

«Саме тому ми подовжили дію карантину. І тепер багато чого залежить від самих киян. – Від того, наскільки вони свідомі і дбають про своє здоров’я. Наскільки дотримуються простих, але таких важливих правил. На жаль, не всі це розуміють, – підкреслив мер. – Нагадаю, рішення про послаблення обмежень буде ухвалювати комісія з надзвичайних ситуацій міста, до складу якої входять фахівці різних сфер. В тому числі, і медики – інфекціоністи та епідеміологи».

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.

Як повідомлялося, за минулу добу, 15 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1609 людей. Одужали від коронавірусної хвороби 1156 осіб, померли – 49.

Із початку цього тижня – за 5 діб – у Києві від коронавірусу померла 231 людина.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.



