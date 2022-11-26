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Введено у роботу ще один атомний блок. «Укренерго» повідомило про дефіцит електрики

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Введено у роботу ще один атомний блок. «Укренерго» повідомило про дефіцит електрики
Які саме види відключень будуть в регіонах вирішують обленерго
фото ілюстративне

25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання

Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Про це повідомляє «Укренерго».

Зазначається, що 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання.

«Звертаємо увагу, що ми більше не зазначаємо, які саме види відключень, аварійні чи планові, будуть застосовані: це вирішують обленерго. Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават треба обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області», – йдеться в повідомленні.

Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

Теги: росія окупанти війна електроенергія Україна

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