Кличко повідомив, коли Київ повернеться до планових відключень світла

Без світла лишаються 25% киян

Сьогодні без світла в Києві ще 25% споживачів. Енергетики докладають усіх зусиль, аби відновити енергопостачання в будинки мешканців столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram після перевірки роботи однієї з найбільших котелень столиці.

Водопостачання вже повернули в усі домівки мешканців столиці.

Кличко очікує, що в неділю у столиці можуть повернути графіки планових відключень світла. «Я сподіваюся, що завтра ми зможемо вийти на планові графіки відключення», - сказав мер в ефірі телеканалу «Київ».

На сьогодні теплопостачання відновили в понад 90% житлових будинків столиці. Водопостачання – всім споживачам.

«Сьогодні відвідав одну з найбільших котелень столиці. Поспілкувався з тепловиками, перевірив, як вони працюють, щоб повернути тепло в домівки киян. На сьогодні теплопостачання відновили в понад 90 відсотків житлових будинків столиці. Кілька діб для цього працювали понад три тисячі спеціалістів «Київтеплоенерго». І продовжують працювати цілодобово, щоб тепло було в усіх киян», – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 листопада в Києві без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишалися 130 тис. мешканців столиці.

НЕК «Укренерго» планує пройти вихідні дні з дефіцитом електроенергії у приблизно 25%. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час телемарафону.