Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко повідомив, коли Київ повернеться до планових відключень світла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кличко повідомив, коли Київ повернеться до планових відключень світла
Кличко перевірив роботу однієї з найбільших котелень столиці
фото: пресслужба Віталія Кличка

Без світла лишаються 25% киян

Сьогодні без світла в Києві ще 25% споживачів. Енергетики докладають усіх зусиль, аби відновити енергопостачання в будинки мешканців столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram після перевірки роботи однієї з найбільших котелень столиці.

Водопостачання вже повернули в усі домівки мешканців столиці.

Кличко очікує, що в неділю у столиці можуть повернути графіки планових відключень світла. «Я сподіваюся, що завтра ми зможемо вийти на планові графіки відключення», - сказав мер в ефірі телеканалу «Київ».

На сьогодні теплопостачання відновили в понад 90% житлових будинків столиці. Водопостачання – всім споживачам.

«Сьогодні відвідав одну з найбільших котелень столиці. Поспілкувався з тепловиками, перевірив, як вони працюють, щоб повернути тепло в домівки киян. На сьогодні теплопостачання відновили в понад 90 відсотків житлових будинків столиці. Кілька діб для цього працювали понад три тисячі спеціалістів «Київтеплоенерго». І продовжують працювати цілодобово, щоб тепло було в усіх киян», – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 листопада в Києві без постачання електроенергії, в режимі аварійних відключень залишалися 130 тис. мешканців столиці.

НЕК «Укренерго» планує пройти вихідні дні з дефіцитом електроенергії у приблизно 25%. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час телемарафону.

Теги: Віталій Кличко Київ війна електроенергія кияни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дефіцит електроенергії складає 30%
Обмеження постачання світла. «Укренерго» змінило тактику
Сьогодні, 07:21
Вода є у всіх районах Києва, а от решта благ цивілізації –ні
Ситуація зі світлом, водою та теплом у Києві станом на ранок
Сьогодні, 10:14
Україна після атак рашистів 23 листопада втратила велику кількість енергогенерації 
Коли Україна перейде на планові відключення світла: заява «Укренерго»
Вчора, 10:52

Новини

Ситуація ускладнена негодою. Названо найбільш постраждалі енерговузли на Київщині
Ситуація ускладнена негодою. Названо найбільш постраждалі енерговузли на Київщині
Кличко повідомив, коли Київ повернеться до планових відключень світла
Кличко повідомив, коли Київ повернеться до планових відключень світла
Ситуація зі світлом, водою та теплом у Києві станом на ранок
Ситуація зі світлом, водою та теплом у Києві станом на ранок
Київ накрив густий туман, влада дала поради водіям
Київ накрив густий туман, влада дала поради водіям
У Києві розпочали роботу пункти обігріву – Кличко
У Києві розпочали роботу пункти обігріву – Кличко
У столичних школах змінюється навчальний графік
У столичних школах змінюється навчальний графік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
100K
«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України
81K
Глава МЗС Естонії відповів Пригожину на кувалду, яку той передав до Європарламенту
63K
Данілов розповів, як тепер треба називати російських окупантів
54K
Зеленський назвав області, у яких найгірша ситуація з електрикою – звернення
27K
Напівоголений хлопець та єпископ. Шокуючі деталі обшуку храмів Московського патріархату

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Сьогодні, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Вчора, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту