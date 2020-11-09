Стало відомо, хто став міським головою Кагарлика

Олександр Панюта переобраний міським головою

Кагарлицька міська ТВК оприлюднила результати голосування на виборах Кагарлицького міського голови.

Перемогу здобув Олександр Панюта (партія «Наш край»). За нього проголосували 44,28% виборців (3210).

Друге місце посів Ігор Будюк (партія «Слуга народу») – 29,45% (2135 голосів),

За інших кандидатів проголосувало значно менше виборців:

Людмила Сушко («Європейська солідарність») – 7,93% (575),

Олег Волошин («Радикальна партія Олега Ляшка») – 5,38% (390),

Дмитро Павлик («Батьківщина») – 4,16% (302).

Олег Дишлевий (самовисування) – 3,46% (251),

Вадим Візьонок (самовисування) – 2,52% (183),

Юрій Трохименко (самовисування) – 2,02% (147),

Денис Потапенко (самовисування) – 0,77% (56).

Загалом у голосуванні взяли участь 7493 виборці.

244 бюлетені визнано недійсними.

Олександр Панюта народився 16 січня 1958 року в селі Попівка Конотопського району Сумської області. Українець.

Із 1973 по 1977 рік навчався в Конотопському будівельному технікумі, де отримав спеціальність техніка-будівельника. Після закінчення технікуму працював робітником, майстром СУ-849.

У 1985 році закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут, отримавши спеціальність інженера-будівельника.

Із 1985 року працював у Кагарлицькому районному дорожньому управлінні виконробом, а з 1986 року по 5.11.2010 року – начальником управління.

Із 5 листопада 2010 року - кагарлицький міський голова.

Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%. Про це оголосила Київська міська територіальна виборча комісія 6 листопада.

На другому місці екс-голова Київської міськдержадміністрації, кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Олександр Попов – 68757 голосів. На третьому Сергій Притула від партії «Голос» – 56900.