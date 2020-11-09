Стало відомо, хто став міським головою Кагарлика
Олександр Панюта із 5 листопада 2010 року - кагарлицький міський голова
Олександр Панюта переобраний міським головою
Кагарлицька міська ТВК оприлюднила результати голосування на виборах Кагарлицького міського голови.
Перемогу здобув Олександр Панюта (партія «Наш край»). За нього проголосували 44,28% виборців (3210).
Друге місце посів Ігор Будюк (партія «Слуга народу») – 29,45% (2135 голосів),
За інших кандидатів проголосувало значно менше виборців:
- Людмила Сушко («Європейська солідарність») – 7,93% (575),
- Олег Волошин («Радикальна партія Олега Ляшка») – 5,38% (390),
- Дмитро Павлик («Батьківщина») – 4,16% (302).
- Олег Дишлевий (самовисування) – 3,46% (251),
- Вадим Візьонок (самовисування) – 2,52% (183),
- Юрій Трохименко (самовисування) – 2,02% (147),
- Денис Потапенко (самовисування) – 0,77% (56).
Загалом у голосуванні взяли участь 7493 виборці.
244 бюлетені визнано недійсними.
Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%. Про це оголосила Київська міська територіальна виборча комісія 6 листопада.
На другому місці екс-голова Київської міськдержадміністрації, кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Олександр Попов – 68757 голосів. На третьому Сергій Притула від партії «Голос» – 56900.