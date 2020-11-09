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    Стало відомо, хто став міським головою Кагарлика

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    <p>Олександр Панюта із&nbsp;5 листопада 2010 року - кагарлицький міський голова</p> - Стало відомо, хто став міським головою Кагарлика

    Олександр Панюта із 5 листопада 2010 року - кагарлицький міський голова

    Фото з відкритих джерел

    Олександр Панюта переобраний міським головою

    Кагарлицька міська ТВК оприлюднила результати голосування на виборах Кагарлицького міського голови.

    Перемогу здобув Олександр Панюта (партія «Наш край»). За нього проголосували 44,28% виборців (3210).

    Друге місце посів Ігор Будюк (партія «Слуга народу») – 29,45% (2135 голосів), 

    За інших кандидатів проголосувало значно менше виборців:

    • Людмила Сушко («Європейська солідарність») – 7,93% (575),
    • Олег Волошин («Радикальна партія Олега Ляшка») – 5,38% (390),
    • Дмитро Павлик («Батьківщина») – 4,16% (302).
    • Олег Дишлевий (самовисування) – 3,46% (251),
    • Вадим Візьонок (самовисування) – 2,52% (183),
    • Юрій Трохименко (самовисування) – 2,02% (147),
    • Денис Потапенко (самовисування) – 0,77% (56).

    Загалом у голосуванні взяли участь 7493 виборці.

    244 бюлетені визнано недійсними.

    Олександр Панюта народився 16 січня 1958 року в селі Попівка Конотопського району Сумської області. Українець.
    Із 1973 по 1977 рік навчався в Конотопському будівельному технікумі, де отримав спеціальність техніка-будівельника. Після закінчення технікуму працював робітником, майстром СУ-849.
    У 1985 році закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут, отримавши спеціальність інженера-будівельника.
    Із 1985 року працював у Кагарлицькому районному дорожньому управлінні виконробом, а з 1986 року по 5.11.2010 року – начальником управління.
    Із 5 листопада 2010 року - кагарлицький міський голова.

    Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%. Про це оголосила Київська міська територіальна виборча комісія 6 листопада.

    На другому місці екс-голова Київської міськдержадміністрації, кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Олександр Попов – 68757 голосів. На третьому Сергій Притула від партії «Голос» – 56900.

    вибори мер Київщина
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