У Києві Volkswagen збив на смерть пішохода-порушника (фото, відео)



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Volkswagen збив пішохода, який переходив дорогу у недозволеному місці Фото: Інформатор

Після удару пішохода відкинуло на 15 метрів вперед

У середу, 31 липня, у Деснянському районі Києва на вулиці Братиславській, між вулицями Андрія Малишка та Олександра Бойченка, сталася смертельна ДТП: автомобіль Volkswagen Caravelle збив чоловіка.

Виклик на лінію «102» надійшов близько 22:10. Про це повідомляє Інформатор.

За словами правоохоронців, мікроавтобус їхав по Братиславській в сторону ринку «Юність» в крайній лівій смузі. У цей момент проїжджу частину переходив чоловік. Водій Volkswagen помітив пішохода в останній момент і намагався піти від зіткнення, але уникнути цього не вдалося.

Після удару пішохода відкинуло на 15 метрів вперед. Лікарям, які прибули на місце ДТП, залишалося лише констатувати смерть. Особа загиблого встановлена. Чоловікові було 34 роки.

Варто зазначити, що поряд з місцем аварії є підземний перехід.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.