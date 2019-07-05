На автошляху Одеса-Київ сталася смертельна ДТП



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Поліція встановлює обставини смертельної ДТП на автошляху Одеса-Київ

Дорожньо-транспортна пригода сталася біля селища Новогригорівка Миколаївського району за участю двох вантажних автомобілів.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

За попередніми даними, 50-річний водій вантажівки, зупинившись з технічних причин, виїжджав з бокової лінії на автошлях. В цей час у нього ззаду врізався автомобіль «МАН» під керуванням 21-річного чоловіка. В результаті події молодий водій загинув на місці.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що загиблий заснув за кермом.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.