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    На автошляху Одеса-Київ сталася смертельна ДТП

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    На автошляху Одеса-Київ сталася смертельна ДТП

    Поліція встановлює обставини смертельної ДТП на автошляху Одеса-Київ

    Дорожньо-транспортна пригода сталася біля селища Новогригорівка Миколаївського району за участю двох вантажних автомобілів.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    За попередніми даними, 50-річний водій  вантажівки, зупинившись з технічних причин, виїжджав з бокової лінії на автошлях. В цей час у нього ззаду  врізався автомобіль «МАН» під керуванням 21-річного чоловіка. В результаті  події молодий водій загинув на місці.

    Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що загиблий заснув за кермом.

    Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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