Троє травмованих, один загиблий: поліція розслідує обставини ДТП під Києвом

На трасі Київ – Одеса зіткнулися дві вантажівки

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами трьох ДТП з потерпілими

Минулої доби на дорогах Київської області внаслідок ДТП загинула одна людина, ще троє отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, смертельна ДТП трапилась у місті Буча. Водій легковика Daewoo скоїв наїзд на чоловіка, який раптово вибіг на проїжджу частину. Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Ще одна автопригода сталася на трасі Київ – Одеса поблизу села Віта-Поштова. Водій вантажівки MAN не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з авто DAF. Водія автомобіля MAN із численними переломами доправлено до лікарні.

Також поблизу села Дівички на Бориспільщині водій автобуса «Еталон» під час розвороту зіткнувся з автомобілем Mazda. Водія та пасажира легковика з травмами різного ступеня тяжкості доправлено до медичного закладу.

За всіма фактами ДТП, де постраждали люди, поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.