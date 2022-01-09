Моторошна ДТП на Вінниччині: легковик влетів у вантажівку

Під час ДТП в Тиврові загинуло троє людей

Cьогодні, 9 січня, при в’їзді в Тиврів зіткнулись автомобіль Dacia та вантажівка. У результаті ДТП загинув водій легковика та двоє його пасажирів. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група поліції.

«За попередньою інформацією слідства, 31-річний водій легковика не впорався з керуванням транспортного засобу, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем «ГАЗ 52», – розповіли у відділі комунікації поліції Вінницької області.

У результаті аварії водій легковика та двоє його пасажирів від отриманих ушкоджень загинули на місці події.

«Рятувальники ДПРЧ-4 м.Вінниця за допомогою спецобладнання, одного із загиблих, деблокували з транспортного засобу», – зазначили у «Службі порятунку 101».

Слідчі розпочали кримінальне провадження за третьою частиною статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Джерело: Медуза