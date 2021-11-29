Сьогодні Київ прощається з Омельченком

Церемонія прощання з ексмером Києва розпочнеться о 10:00 в Колонній залі столичної мерії

У понеділок, 29 листопада, у Києві відбудеться прощання з ексмером столиці Олександром Омельченком. Церемонія пройде в Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, другий поверх). Віддати шану колишньому очільнику Києва містяни зможуть із 10:00 до 13:00. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Церемонія прощання відбуватиметься з дотриманням санітарних норм та карантинних обмежень. На вході до приміщення КМДА перевірятимуть наявність «зеленого» Covid-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена, терміном дії 72 години, чи документа про одужання.

До Колонної зали допускатимуть групи людей у визначеній кількості для дотримання протиепідемічних обмежень.

Відспівують Омельченка в Успенському соборі в Лаврі, який був при ньому відновлений.

Похорони почнуться орієнтовно о 14:00. Поховають Омельченка на Байковому кладовищі, на центральній алеї

Нагадаємо, Герой України, кавалер ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, Заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на Covid-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я.

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