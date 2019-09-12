Сьогодні Київводоканал відключить воду у будинках у центрі міста (адреси)



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На мережі водопостачання проводяться планові ремонтні роботи

Сьогодні, 12 вересня, Київводоканал проводитиме планові ремонтні роботи на мережі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ремонт потрібен для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим з 19:00 до 7:00 13 вересня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Липська, 9А, 9Б, 11, 15, 15/17;

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Нагадаємо, Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які проводитимуться цього тижня. Оголошено графік відключення води.

11 вересня сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. У зв'язку з цим було відключено воду у будинках на чотирьох вулицях Києва.