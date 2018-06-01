Сьогодні маленькі кияни можуть безкоштовно покататися на дитячій залізниці
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На відвідувачів дитячої залізниці чекає розважальна програма
Сьогодні, 1 червня, у День захисту дітей Київська дитяча залізниця дарує юним пасажирам безкоштовний проїзд. Про це йдеться на сторінці залізниці у Facebook.
«З нагоди Міжнародного дня захисту дітей проїзд для дітей до 14 років буде безкоштовним», - йдеться в повідомленні.
Крім того, на відвідувачів чекає розважальна програма.
Залізниця курсує по парку «Сирецький» (вул. Тимофія Шамрило, 4). Відправлення першого поїзда зі станції «Вишенька» о 12.00, останнього - о 15.00.
Зазвичай вартість квитків:
- 18 грн - дитячий (з 6 до 14 років)
- 24 грн - дорослий
- дітям до 6 років проїзд безкоштовний.
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