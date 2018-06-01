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    Сьогодні маленькі кияни можуть безкоштовно покататися на дитячій залізниці

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    Сьогодні маленькі кияни можуть безкоштовно покататися на дитячій залізниці

    На відвідувачів дитячої залізниці чекає розважальна програма

    Сьогодні, 1 червня, у День захисту дітей Київська дитяча залізниця дарує юним пасажирам безкоштовний проїзд. Про це йдеться на сторінці залізниці у Facebook. 

    «З нагоди Міжнародного дня захисту дітей проїзд для дітей до 14 років буде безкоштовним», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, на відвідувачів чекає розважальна програма. 

    Залізниця курсує по парку «Сирецький» (вул. Тимофія Шамрило, 4). Відправлення першого поїзда зі станції «Вишенька» о 12.00, останнього - о 15.00.

    Зазвичай вартість квитків:

    • 18 грн - дитячий (з 6 до 14 років)
    • 24 грн - дорослий 
    • дітям до 6 років проїзд безкоштовний.

    Також дивіться добірку святкових заходів, які пройдуть у Києві в перший день літа.

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