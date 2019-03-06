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    Новини

    Сьогодні мешканці п’яти вулиць Києва залишаться без води (адреси)

    • Розсилка
    Сьогодні мешканці п’яти вулиць Києва залишаться без води (адреси)

    Київводоканал порадив жителям столиці запастися водою

    Сьогодні, 6 березня, «Київводоканал» проведе планові відключення водопостачання.

    Як повідомила прес-служба компанії, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.

    У зв`язку з цим у середу буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    з 8:00 до 20:30

    • вул. Кадетський Гай, 3; 
    • вул. І. Пулюя,1/5;

    з 18:00 до 20:00 7 березня

    • вул. Татарська, 1В, 2А, 2, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3/2, 6, 18Б;
    • вул. Підгірна,3;
    • вул. Глибочицька,13.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Раніше «Київводоканал» попередив жителів міста про планові відключення водопостачання цього тижня.

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