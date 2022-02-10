Ванна біля ліжка та чорна кухня. Яку квартиру продають за $800 тис. (фото)

Усі меблі в квартирі за індивідуальним замовленням

У Шевченківському районі столиці на продаж виставлена трикімнатна квартира за $799 тис. Відповідне оголошення розміщене на сайті Olx.

На перший погляд помешкання площею 145 кв.м не відрізняється нічим особливим у сегменті собі подібних. Утім, в описі зазначається, що квартира з авторським ремонтом. Як йдеться у повідомленні, у квартирі є дві спальні, два санвузли та дві гардеробні кімнати.

«Квартира з авторським дизайнерським ремонтом в стилі артдеко/лофт, в ремонті використовувалися високоякісні матеріали виробництва Італії, Франції, Великобританії, всі меблі за індивідуальним замовленням у світових виробників, дві спальні, два санвузли, дві гардеробні кімнати, фінська сауна, камін, винна шафа з підтримкою температури», – йдеться у повідомленні. А ще родзинкою помешкання є великі панорамні вікна – від підлоги до стелі.

Не менш оригінальний вигляд має чорна кухня та камін у квартирі. Утім найбільше привертає увагу незвичайне розташування ванни. Вона не у спеціальній кімнаті, як звикла більшість людей, а на подіумі у спальні. Ще й обрамлена дзеркальною плиткою.

У квартирі багато чорних, срібних та фіолетових кольорів. Зокрема впадає в око чорна кухня.

Нагадаємо, стару квартиру у центрі столиці з ліпниною на стелі дизайнери перетворили на світлий та вишуканий простір. Квартира розташована в Шевченківському районі, біля Золотих воріт.

До слова, у Києві виставлена на продаж п’ятикімнатна квартира за $3,5 млн. Помешкання продається на вул. Івана Мазепи, 10.

Нагадаємо, під Києвом у селі Вища Дубечня виставили на продаж елітну резиденцію з територією для побудови тенісного корту та гелікоптерного майданчика. Також одна з найдешевших пропозицій на ринку нерухомості столиці – кімната на Проспекті Науки за $12,5 тис.

До слова, у Києві середня ціна квадратного метра нерухомості у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року.

Як повідомлялося, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.



