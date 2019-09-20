Сьогодні ввечері Хрещатик закриють для транспорту



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Транспорт не пускатимуть на Хрещатик з 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня

Перекриття руху транспорту відбуватиметься на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної

Центральну вулицю Києва Хрещатик перекриють для всіх видів транспорту із 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня.

Про це ідеться у розпорядженні КМДА № 1033.

Зазначається, що перекриття руху на ділянці Хрещатика від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної відбудеться у зв’язку з урочистими заходами, присвяченими Дню рятівника.

Захід організовано для популяризації професії пожежного-рятувальника серед жителів і гостей столиці, підвищення психологічної стійкості до дій у надзвичайних ситуаціях співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що торік у вересні на столичному Хрещатику змагалися рятувальники з усієї України та команди з Білорусії та Німеччини. До столиці прибула 31 команда.

Найсильніших визначали у 4-х категоріях: індивідуальні забіги, командні естафети, тандеми та тандеми mix (чоловік, жінка). Усього у змаганнях брало участь 187 учасників.