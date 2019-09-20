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    Сьогодні ввечері Хрещатик закриють для транспорту

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    Транспорт не пускатимуть на Хрещатик з 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня - Сьогодні ввечері Хрещатик закриють для транспорту
    Транспорт не пускатимуть на Хрещатик з 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня

    Перекриття руху транспорту відбуватиметься на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної

    Центральну вулицю Києва Хрещатик перекриють для всіх видів транспорту із 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня.

    Про це ідеться у розпорядженні КМДА № 1033.

    Зазначається, що перекриття руху на ділянці Хрещатика від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної відбудеться у зв’язку з урочистими заходами, присвяченими Дню рятівника.

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    Захід організовано для популяризації професії пожежного-рятувальника серед жителів і гостей столиці, підвищення психологічної стійкості до дій у надзвичайних ситуаціях співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Нагадаємо, що торік у вересні на столичному Хрещатику змагалися рятувальники з усієї України та команди з Білорусії та Німеччини. До столиці прибула 31 команда.

    Найсильніших визначали у 4-х категоріях: індивідуальні забіги, командні естафети, тандеми та тандеми mix (чоловік, жінка). Усього у змаганнях брало участь 187 учасників.

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    рятувальники КМДА жінка чоловік Хрещатик
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