У Туреччині українські туристи потрапили у ДТП: п'ятеро постраждалих

У ДТП на заході Туреччини постраждали туристи з України

Мікроавтобус, який перевозив туристів, виїхав на зустрічну смугу

Поблизу турецького міста Дідім в провінції Айдин сталася дорожньо-транспортна пригода. Серед пасажирів були одинадцять українських туристів. Аварія сталась ще 26 червня. Про це сьогодні розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Зазначається, що п’ять українців отримали незначні травми. Їм одразу була надана медична допомога. Того ж дня їх виписали з лікарні. Страхова компанія покрила витрати на лікування.

«На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Туреччині підтримує зв’язок із турецькими правоохоронцями та туроператором. За попередньою версією, причиною ДТП стала помилка водія», - повідомив Ніколенко.

За інформацією турецького видання Egehaber, аварія сталася о 6 ранку. Мікроавтобус, який перевозив туристів, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з легковим автомобілем.

«Триває розслідування інциденту. За попередніми висновками, мікроавтобус із туристами виїхав на зустрічну смугу через те, що водій заснув за кермом», – додають у виданні.