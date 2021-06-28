  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Туреччині українські туристи потрапили у ДТП: п'ятеро постраждалих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У ДТП на заході Туреччини постраждали туристи з України - У Туреччині українські туристи потрапили у ДТП: п'ятеро постраждалих
    У ДТП на заході Туреччини постраждали туристи з України
    Фото: Ege Haber

    Мікроавтобус, який перевозив туристів, виїхав на зустрічну смугу

    Поблизу турецького міста Дідім в провінції Айдин сталася дорожньо-транспортна пригода. Серед пасажирів були одинадцять українських туристів. Аварія сталась ще 26 червня. Про це сьогодні розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

    Зазначається, що п’ять українців отримали незначні травми. Їм одразу була надана медична допомога. Того ж дня їх виписали з лікарні. Страхова компанія покрила витрати на лікування.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Туреччині українські туристи потрапили у ДТП: п'ятеро постраждалих
    У Туреччині українські туристи потрапили у ДТП: п'ятеро постраждалих
    У Туреччині українські туристи потрапили у ДТП: п'ятеро постраждалих

    «На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Посольство України в Туреччині підтримує зв’язок із турецькими правоохоронцями та туроператором. За попередньою версією, причиною ДТП стала помилка водія», - повідомив Ніколенко.

    За інформацією турецького видання Egehaber, аварія сталася о 6 ранку. Мікроавтобус, який перевозив туристів, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з легковим автомобілем.

    «Триває розслідування інциденту. За попередніми висновками, мікроавтобус із туристами виїхав на зустрічну смугу через те, що водій заснув за кермом», – додають у виданні.

    Теги: Туреччина МЗС ДТП туризм водій українці посольство аварія розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Туреччині українські туристи потрапили у ДТП: п'ятеро постраждалих