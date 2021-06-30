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    Українців, які їдуть відпочивати у Туреччину, попереджають про аномальну спеку

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    У Сіде туристи сфотографували показники табло з денною температурою в 42 градуси - Українців, які їдуть відпочивати у Туреччину, попереджають про аномальну спеку
    У Сіде туристи сфотографували показники табло з денною температурою в 42 градуси
    Фото: з відкритих джерел

    Найбільший температурний удар припаде на Егейський регіон – Ізмір

    На курортах Туреччини, які останнім часом сильно облюбували українці, перші дні липня ознаменуються критично високими температурами. Спека в найближчий тиждень буде перевищувати норму на 6 градусів. Про це повідомляє місцеве видання Ege Haber.

    Найбільший температурний удар припаде на Егейський регіон – Ізмір (курорти Чешме, Алачаті, Кушадаси) і Мугла (Мармарис, Бодрум, Фетхіє): спека буде триматися на позначці 35-37 градусів в тіні.

    Тим часом, пікові температури вже зафіксовані на більшості турецьких курортів – наприклад, у Сіде туристи сфотографували показники табло з денною температурою в 42 градуси. Через спеку також підвищилися ризики пожеж – днями на курорті Мармаріс поблизу готелів горів ліс.

    Найпопулярнішим напрямком для українських туристів залишається Анталійське узбережжя Середземного моря з курортами Кемер, Аланія, Сіде, Белек.

    За прогнозом accuweather, погода на курортах Туреччини 30 липня і перші дні липня буде такою:

    • Анталія - 42-44 градуси;
    • Ізмір - 37-39 градусів;
    • Бодрум - 34-36 градусів;
    • Кемер - 35-36 градусів;
    • Фетхіє - 34-35 градусів;
    • Памуккале - 41-43 градуси.

    Відзначається, що спека відчувається на кілька градусів більше. При цьому нічні температури коливаються від 20 до 28 градусів. Але вже з вихідних 3-4 липня температурна крива почне знижуватися на кілька градусів і відпочивати туристам стане комфортніше.

    Нагадаємо, Туреччина 17 травня скасувала обов’язковість тестування для українських туристів, але на початку червня цю вимогу повернула.

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    Теги: Туреччина Чорне море відпочинок Анталія туризм спека українці
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    Українців, які їдуть відпочивати у Туреччину, попереджають про аномальну спеку