Влада готує грошову допомогу багатодітним сім'ям: скільки можна отримати

Уряд та президент хочуть полегшити підготовку багатодітних сімей до навчального року

Уряд виділить багатодітним сім'ям по 2 000 гривень на кожну дитину перед початком навчального року. Про це у вівторок, 27 липня, на брифінгу повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«З ініціативи Володимира Зеленського уряд готує постанову на 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сім'ям. Зрозуміло, що таким готувати дітей на 1 вересня найскладніше, тому щоб полегшити їм підготовку до навчального року, уряд готовий виділити по 2 000 на дитину», – сказав він.

Загалом, за словами речника глави держави, є намір виділити близько 300 мільйонів на 150 тисяч дітей.

«Постанова зараз проходить останні узгодження, але вона має з’явитися дуже швидко, щоб гроші вже були наступного місяця і до вересня їх встигли витратити на підготовку дітей», – резюмував Никифоров.

До слова, Міносвіти виділить 150 мільйонів на оновлення «профтехів».

Також Міносвіти змінить систему оцінювання учнів 1-4 класів.