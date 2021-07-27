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    Влада готує грошову допомогу багатодітним сім'ям: скільки можна отримати

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    Кошти на забезпечення школярів обіцяють виділити до 1 вересня - Влада готує грошову допомогу багатодітним сім'ям: скільки можна отримати
    Кошти на забезпечення школярів обіцяють виділити до 1 вересня
    Фото з відкритих джерел

    Уряд та президент хочуть полегшити підготовку багатодітних сімей до навчального року

    Уряд виділить багатодітним сім'ям по 2 000 гривень на кожну дитину перед початком навчального року. Про це у вівторок, 27 липня, на брифінгу повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

    «З ініціативи Володимира Зеленського уряд готує постанову на 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сім'ям. Зрозуміло, що таким готувати дітей на 1 вересня найскладніше, тому щоб полегшити їм підготовку до навчального року, уряд готовий виділити по 2 000 на дитину», – сказав він.

    Загалом, за словами речника глави держави, є намір виділити близько 300 мільйонів на 150 тисяч дітей.

    «Постанова зараз проходить останні узгодження, але вона має з’явитися дуже швидко, щоб гроші вже були наступного місяця і до вересня їх встигли витратити на підготовку дітей», – резюмував Никифоров.

    До слова, Міносвіти виділить 150 мільйонів на оновлення «профтехів».

    Також Міносвіти змінить систему оцінювання учнів 1-4 класів.

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    Теги: діти гроші школа президент уряд Сергій Никифоров влада учні прессекретар
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    Влада готує грошову допомогу багатодітним сім'ям: скільки можна отримати