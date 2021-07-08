Київрада ухвалила дворічну програму для захисту дітей: що вона передбачає

Програма ухвалена з метою соціально-правового захисту дітей

Київська міська рада затвердила міську цільову програму «Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки». Таке рішення депутати ухвалили 8 липня на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 85 депутатів.

За словами депутатки Київської міської ради, голови Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марини Порошенко, метою програми є профілактика та мінімізація сімейних негараздів через надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

«Діти є нашою опорою у майбутньому, тому зараз потрібно забезпечити для них соціально-правовий захист у повному обсязі, незалежно від супутніх обставин. Програма спрямована на створення цілісної системи щодо захисту прав дітей та сімей із дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А також захисту сімей де виховуються діти та молодь з інвалідністю, родини, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІД, учасники АТО/ООС та члени їхніх сімей та сім’ї внутрішньо переміщених громадян. Кожна дитина має право на комфортні умови для життя та щасливе дитинство», – зазначила Марина Порошенко.

Реалізація програми відбуватиметься протягом 2022–2024 років та передбачає:

постійний моніторинг стану соціально-правового захисту дітей, сімей із дітьми, заходів із профілактики торгівлі людьми, соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю;

впровадження інноваційних форм і методів роботи із сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах;

забезпечення функціонування закладів соціального захисту та допомоги;

реалізацію заходів щодо роботи з соціальною сферою;

підвищення кваліфікації, перепідготовку працівників соціальної сфери;

проведення роз’яснювальної роботи, спрямованої на формування у населення активної громадської позиції щодо захисту прав дітей та сімей із дітьми;

забезпечення права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування на сімейне виховання;

відкриття нових дитячих будинків сімейного типу;

підвищення якості надання соціальних послуг та забезпечення їх доступності сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

підвищення якості роботи із соціалізації та адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, залишених без батьківського піклування, дітей з особливими потребами;

ефективне реагування на факти випадків торгівлі людьми через впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо протидії торгівлі людьми;

забезпечення реалізації програм для кривдників відповідно до чинного законодавства;

забезпечення гендерної рівності;

створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

створення комплексної системи реагування на випадки дискримінації за ознакою статі, надання допомоги постраждалим особам та інші.

До слова, у Києві з’явиться мистецький ліцей. Він буде створений на базі закладу позашкільної освіти «Центр технічної й художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна», який знаходиться на вул. Краківській, 20. Таке рішення Київрада ухвалила 8 липня на пленарному засіданні.