У Румунії священник втопив немовля під час хрещення

Правоохоронні органи порушили кримінальну справу

У Румунії втопили немовляти під час православного обряду хрещення. Півторамісячний малюк наковтався води, і у нього сталася зупинка серця.

Трагічний інцидент стався в церкві Св. Костянтина та Олени в румунському місті Сучава, – повідомляє румунський портал Ziardesuceava.ro.

У шеститижневого хлопчика під час обряду сталася зупинка серця, і в понеділок, 1 лютого, він був доставлений в лікарню, де через кілька годин помер. Розтин показав наявність води в легенях. Прокуратура почала розслідування. Спочатку справу було порушено за статтею за умисне заподіяння шкоди здоров’ю, але після смерті дитини статтю перекваліфікували на іншу – вбивство.

Після цього в мережі з’явилася петиція із закликом змінити обряд хрещення, зокрема, користувачі зажадали прибрати з обряду занурення у воду. Петиція набрала вже понад 56 тисяч підписів. Один з користувачів засудив «жорстокість» ритуалу, а інший розкритикував «завзятість тих, хто думає, що це воля Бога».

Представник церкви Василе Банеску пояснив, що священники можуть лише налити трохи води на лоб дитини замість повного занурення в воду. Своєю чергою архієпископ Феодосій, лідер традиціоналістського крила церкви, заявив, що обряд хрещення мінятися не буде.

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