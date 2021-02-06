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    Додаток для обходу блокування «ВКонтакте» викрадав дані українців

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    <p>VK Unblock разом з ще 28 іншими додатками приховано збирав персональні дані користувачів</p> - Додаток для обходу блокування «ВКонтакте» викрадав дані українців

    VK Unblock разом з ще 28 іншими додатками приховано збирав персональні дані користувачів

    Шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів

    Додаток VK Unblock для браузерів Chrome, Edge, який використовували для обходу блокування російської соцмережі «ВКонтакте», викрав персональні дані українців з акаунтів Google.

    Про це заявили у Національному координаційному центрі кібербезпеки, який діє при Раді національної безпеки і оборони України.

    Шкідливий код в розширені виявили дослідники з чеської компанії Avast, яка розробляє програмне забезпечення в галузі безпеки. VK Unblock разом з ще 28 іншими додатками приховано збирав персональні дані користувачів та за командою адміністратора серверу міг змінювати інформацію на веб-сторінках, включаючи результати пошуку. Також розширення збирало інформацію щодо активності мобільних телефонів те геолокації.

    Загалом такі шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів. Основні країни, на які було спрямовано атаку, – Франція, Україна та Бразилія.

    Наразі шкідливі розширення заблоковані Google та Microsoft.

    Нагадаємо, восени СБУ попросила Google та Apple прибрати «ВКонтакте» з магазинів додатків.

    До слова, російська соціальна мережа «ВКонтакте» на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому соцмережею тепер можна користуватися «без обмежень».

    Також повідомлялося, що поліція візьме на облік українських користувачів «ВКонтакте».

    Українські спеціалісти з кібербезпеки взаємодіють з міжнародними колегами для напрацювання заходів щодо блокування додатку «ВКонтакте» на території України.

    Теги: Google РНБО інтернет українці технології Україна Вконтакте соціальні мережі Microsoft
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