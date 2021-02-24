Стало відомо, коли розпочнеться вакцинація від Covid-19 на Київщині

23 лютого в Україну прибула вакцина від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield)

Київщина вже сьогодні отримає партію вакцини Covishield

Київська обласна державна адміністрація анонсувала початок вакцинації від коронавірусу в області.

Як повідомляє пресслужба обладміністрації, у середу, 24 лютого, Київська область одержить партію вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) для проведення першого етапу імунізації проти Covid-19.

«Одразу після отримання партії вакцини розпочнеться першочергова вакцинація медиків із мобільних бригад з імунізації», – йдеться в повідомленні.

Отже, перша вакцинація відбудеться сьогодні у відділенні екстреної невідкладної допомоги Броварської багатопрофільної лікарні.

Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину від Covid-19.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

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