Стало відомо, коли розпочнеться вакцинація від Covid-19 на Київщині
Київщина вже сьогодні отримає партію вакцини Covishield
Київська обласна державна адміністрація анонсувала початок вакцинації від коронавірусу в області.
Як повідомляє пресслужба обладміністрації, у середу, 24 лютого, Київська область одержить партію вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) для проведення першого етапу імунізації проти Covid-19.
«Одразу після отримання партії вакцини розпочнеться першочергова вакцинація медиків із мобільних бригад з імунізації», – йдеться в повідомленні.
Отже, перша вакцинація відбудеться сьогодні у відділенні екстреної невідкладної допомоги Броварської багатопрофільної лікарні.
Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину від Covid-19.
Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.