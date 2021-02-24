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    Степанов хоче випробовувати нову індійську вакцину на українцях

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    <span>Компанія Bharat Biotech розробила вакцину від коронавірусу у формі крапель і почала перші випробування&nbsp;</span> - Степанов хоче випробовувати нову індійську вакцину на українцях
    Компанія Bharat Biotech розробила вакцину від коронавірусу у формі крапель і почала перші випробування 
    Фото: moneycontrol

    В Індії лише розпочинають випробування нової вакцини, які плаанують завершити восени

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про готовність України до випробувань індійського спрея від коронавірусу. Україна візьме участь у клінічних випробуваннях. Про це він заявив сьогодні на брифінгу.

    «В ході переговорів з компанією Bharat Biotech дійшли згоди на обопільну готовність виробника й України до участі в клінічних випробуваннях нової розробки, нової вакцини, яку вони виготовили у формі назального спрею чи крапель», - розповів він.

    За його словами, це новий продукт, індійська компанія вже починає перший етап випробувань.

    «Вони будуть швидко рухатись. Другу та третю стадію ми можемо провести в Україні» - розповів він.

    В вересні-жовтні випробування планують завершити, зазначив міністр.

    «Якщо ми будемо проводити частину клінічних випробувань в Україні, то це нам дасть пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі доведення ефективності», - повідомив він.

    Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину від Covid-19.

    Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

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    Теги: міністр медицина Індія Україна Максим Степанов щеплення вакцинація
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