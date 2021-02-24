Степанов хоче випробовувати нову індійську вакцину на українцях
В Індії лише розпочинають випробування нової вакцини, які плаанують завершити восени
«В ході переговорів з компанією Bharat Biotech дійшли згоди на обопільну готовність виробника й України до участі в клінічних випробуваннях нової розробки, нової вакцини, яку вони виготовили у формі назального спрею чи крапель», - розповів він.
За його словами, це новий продукт, індійська компанія вже починає перший етап випробувань.
«Вони будуть швидко рухатись. Другу та третю стадію ми можемо провести в Україні» - розповів він.
В вересні-жовтні випробування планують завершити, зазначив міністр.
«Якщо ми будемо проводити частину клінічних випробувань в Україні, то це нам дасть пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі доведення ефективності», - повідомив він.
Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину від Covid-19.
Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.