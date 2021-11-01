Стало відомо, коли в київських ТРЦ розпочнуться жорсткі карантинні рейди

На входах до деяких ТРЦ охоронці перевіряють наявність сертифікатів вакцинації у відвідувачів

Посилені карантинні перевірки київських торгових центрів ще не почалися

З 1 листопада, коли Київ увійшов до «червоної» зони і набули чинності нові обмеження, ходити до кафе, торговельних центрів, спортзалів та користуватися громадським транспортом можуть лише вакциновані або особи, які мають негативні тести на коронавірус.

Але перевірки київських торгових центрів розпочнуться лише з 4 листопада. Про це стало відомо сайту «Сьогодні» від джерел у МВС.

«Посилені карантинні перевірки київських ТЦ розпочнуться 4 листопада. Наразі вони є, але на папері», – зазначили в МВС.

При цьому «РБК-Україна» повідомляє, що 1 листопада на входах до деяких ТРЦ охоронці перевіряють наявність сертифікатів вакцинації у відвідувачів.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Зокрема, заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або «жовтого» чи «зеленого» Covid-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби. Також заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом – трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі – у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.

Також заборонено відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на Covid-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або «зелений» Covid-сертифікат; або документ про одужання.

Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

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