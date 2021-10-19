Стало відомо, наскільки заповнені коронавірусні лікарні Києва

У Києві пацієнтами з Covid-19 зайнято 50,7% лікарняних ліжок

Наразі передумов для посилення карантину в Києві немає

Київські медичні заклади наразі ще не переповнені пацієнтами з коронавірусом. Показник завантаженості коронавірусних відділень лікарень трохи вищий за 50%. Про це в коментарі «РБК-Україна» розповів глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Наразі, за даними нардепа, у Києві пацієнтами з Covid-19 зайнято 50,7% лікарняних ліжок. Цього, як сказав Радуцький, недостатньо, щоб ухвалювати рішення про посилення карантину.

«На практиці, місцева влада ухвалює рішення про посилення карантину, коли зайнято 70% та більше», – пояснив він.

Як повідомлялося, за минулу добу, 18 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 837 осіб.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

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