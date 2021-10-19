Понад 800 випадків за добу: в Києві різкий стрибок захворюваності на Covid-19

Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус у Києві щодня збільшується

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 26 осіб

За минулу добу, 18 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 837 осіб. Це на 421 випадок більше, ніж за попередній день (за добу 17 жовтня було зафіксовано 416 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 245 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 224 тис. осіб (за добу 18 жовтня – 264)

померли понад 5,7 тис. людей (за добу – 26)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 141 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 565 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 129 тис. осіб (за добу 18 жовтня – 222)

померли 3 тис. осіб (за добу – 19).

18 жовтня в Україні медики зафіксували майже 15,6 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,6 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, за добу 17 жовтня у Києві від коронавірусу померли 22 особи.

Відділення лікарень Києва, що приймають хворих на Covid-19, заповнені майже на 47%.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

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