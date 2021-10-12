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    Коли при Covid-19 потрібна госпіталізація та найважчий місяць для столиці: прогноз лікарки

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    Лікарі мають детальніше аналізувати стан кожного хворого перед госпіталізацією - Коли при Covid-19 потрібна госпіталізація та найважчий місяць для столиці: прогноз лікарки
    Лікарі мають детальніше аналізувати стан кожного хворого перед госпіталізацією
    Фото з відкритих джерел

    Експертка озвучила прогноз щодо Covid-ситуації у Києві

    У листопаді у Києві значно погіршиться ситуація із захворюваністю на коронавірус. Такий прогноз озвучила завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №4 Наталія Ралець. Про це пишуть Факти.

    «Прогнозується, що жовтень та листопад будуть дуже важкі, особливо – листопад. На сьогодні вже дуже жорстка ситуація. Дуже високий рівень захворюваності. Вільних місць майже немає, особливо у відділеннях інтенсивної терапії», – зазначила Наталія Ралець.

    За її словами, наразі охочих госпіталізуватися у місті багато. Попри те, що лікарні заповнені, нікому не відмовляють.

    Наталія Ралець вважає, що лікарі мають детальніше аналізувати стан кожного хворого перед направленням на госпіталізацію.

    «Рекомендовані показання для госпіталізації: сатурація – 92 і нижче, період захворювання, зміна у формулі крові. Але як показує практика, особливо з появою нового штамму, не завжди ці показники можна застосувати у реальному житті. Тобто клінічна картина розвивається значно швидше, у більш короткі терміни», – додала вона.

    Необхідно аналізувати ситуацію у комплексі, враховуючи клінічні та амбулаторні показники.

    Нагадаємо, Київ прагне вакцинувати від Covid-19 максимальну кількість киян, аби запобігти локдауну та зменшити кількість тяжких перебігів, госпіталізацій і летальних випадків внаслідок захворювання на коронавірус.

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    Теги: Київ коронавірус
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    Коли при Covid-19 потрібна госпіталізація та найважчий місяць для столиці: прогноз лікарки