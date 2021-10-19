Смертельний антирекорд: в Україні за добу від Covid-19 померли понад 500 людей

Найбільше нових хворих виявили у Одеській та Харківській областях

Найбільше нових хворих виявили у Одеській та Харківській областях

Вчора з коронавірусом госпіталізували 2 852 особи

В Україні вчора, 18 жовтня, виявили 15,6 тис. нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 538 людей, а одужали – майже 7,8 тис. пацієнтів. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

До лікарень за добу потрапили 2 852 людини із підозрою чи підтвердженим Covid-19.

Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 418), Харківській (1 412), Дніпропетровській (1 203), Запорізькій (1 019) та Львівській (959) областях.

Лабораторії зробили 118,2 тис. тестів на коронавірус: методом ПЛР – 60,7 тис., методом ІФА – 13,8 тис. Також зробили 43,7 тис. експрес-тести на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 13,6 млн ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас виявили 2,7 млн випадків Covid-19. З них 61,3 тис. людей померли від ускладнень захворювання, а 2,3 млн – одужали.

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18 жовтня посилилися карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19. 15 жовтня Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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