Передумов для локдауну в Києві немає, але все може змінитися за тиждень – лікар

У Києві спостерігається епідемія серед невакцинованих осіб

Станом на сьогодні в Києві немає передумов для запровадження посилених карантинних заходів, але ситуація із поширенням коронавірусної інфекції погіршується. Про це в коментарі «Суспільному» повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

Він зазначив, що питання запровадження локдауну є «прерогативою органів центральної влади та Міністерства охорони здоров’я».

«На сьогодні немає передумов для запровадження заходів, які стосуються «червоної зони», але є ситуація щодо погіршення епідеміологічної ситуації щодо коронавірусної інфекції та гострих респіраторних вірусних захворювань. Протягом вихідних днів, які будуть з 14 до 18 жовтня, можуть впасти статистичні дані щодо захворюваності, тому ми можемо прогнозувати ситуацію лише через тиждень», – сказав Рубан.

За його словами, єдиним реальним способом запобігти запровадженню локдауну є вакцинація: «Якщо ми вакцинуємо мешканців на рівні 70%, а це більше мільйона осіб, плюс ті, хто у нас вже є (вакциновані. – Ред.), то у нас не буде потреби впроваджувати посилені заходи».

«Що стосується поточної ситуації, то можна сказати, що у нас спостерігається епідемія серед невакцинованих осіб, при цьому діють всі преференції вакцинованим особам. Тобто, бізнес, який вакцинований на 80%, він може працювати навіть в умовах «червоної зони», – пояснив Рубан.

Він також прокоментував ситуацію щодо рівня заповненості ліжок для хворих на Covid-19. Вона, за його даними, коливається від 45 до 40%: «Це нормальна динаміка, тому що готувалися ці ліжка протягом усього літа, і кисневі точки, і реанімаційні ліжка також готувалися влітку. Тому сьогодні місто Київ достойно приймає цю хвилю, яка є. На сьогодні немає передумов для переходу в іншу зону епідеміологічної небезпеки».

Нагадаємо, за минулу добу, 12 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 978 осіб.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

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