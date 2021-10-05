Столичну школу можуть закрити через неправдиві дані про вакцинацію вчителів

У школі №13 ім. І. Хитриченка працівники закладу не змогли пред’явити підтвердження вакцинації

Директор школи на Святошині надав недостовірну інформацію про вакцинацію вчителів

Група контролю за дотриманням протиепідемічних заходів виявила, що в одній зі столичних шкіл заявлений рівень вакцинації працівників закладу освіти не відповідав реальному. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

За його словами, йдеться про середню загальноосвітню школу №13 ім. І. Хитриченка у Святошинському районі, в якій із тих чи інших причин працівники закладу не змогли пред’явити підтвердження вакцинації.

«У разі, якщо до 5 жовтня ситуацію не виправлять, а директор школи не пред’явить підтвердження вакцинації у 80% працівників школи, ми вимушені будемо перевести учнів на дистанційну роботу. За партами залишаться тільки учні 1-4 класів відповідно до рішення центральної влади», – підкреслив Мондриївський.

Посадовець додав, що наразі найголовніше завдання директорів усіх столичних шкіл та дитячих садочків – убезпечити свої колективи від захворювання на Covid-19. У разі ж невиконання цих вимог, заклади освіти будуть змушені працювати із певними обмеженнями. А за подання недостовірної інформації директори нестимуть особисту відповідальність.

Раніше стало відомо, що в Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи.

Нагадаємо, директор спеціалізованої школи №210 Оболонського району Києва Дмитро Ламза подав судовий позов до Окружного адміністративного суду Києва. Відповідачем по справі є Кабмін, третьою стороною виступає Профспілка працівників освіти й науки України. Директор школи вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

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