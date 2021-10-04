На Київщині зростає кількість Covid-госпіталізацій

У лікарнях Київщини зайняті 40% ліжок для хворих на коронавірус

За минулий тиждень у медичних закладах Київщини збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус. Наразі на стаціонарному лікуванні знаходяться 710 жителів. Це майже на 200 осіб більше, ніж минулого тижня. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує пресслужба ОДА.

«Епідемія Covid-19 в регіоні набирає обертів. Відповідно збільшується й число тих інфікованих, яким необхідна медична допомога. Для лікування хворих на коронавірус у нас перепрофільовані 13 лікарень. Сумарно вони розраховані на 1835 місць. З них майже 40% уже зайняті», – зазначив Володін.

Понад 97% ліжок у «ковідних» медзакладах Київщини забезпечені киснем. Кисневу підтримку отримують 610 хворих із підтвердженим діагнозом коронавірус і ще 74 пацієнти з підозрою на інфекцію.

Нагадаємо, в області триває вакцинальна кампанія проти Covid-19. З моменту її старту щеплення зробили понад 786 тис. жителів Київщини. А лише впродовж минулого тижня імунізувалися понад 31 тис. осіб.

Як повідомлялося, за минулу добу, 3 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 169 осіб, у Київській області – в 106 осіб. Від ускладнень коронавірусної хвороби минулої доби померли 12 киян.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

У столичних медзакладах сьогодні лікуються понад 1200 хворих на коронавірус.

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