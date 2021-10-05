Коли українцям чекати піку Covid-19 та чи вакцинують дітей: відповідь РНБО

На кінець жовтня прогнозується заповненість місць у ковідних лікарнях на 50-55 тисяч

На кінець жовтня прогнозується заповненість місць у ковідних лікарнях на 50-55 тисяч

Данілов нагадав, що багато чого залежить від вакцинації

В Україні пік захворюваності Covid-19 очікується наприкінці жовтня. Такі дані секретар РНБО Олексій Данліов сьогодні під час брифінгу.

За словами Данілова, очікується, що кількість зайнятих ліжок у ковідних лікарнях може досягти 50-55 тисяч одночасно. Загалом по країні підготовано 80 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

«Дельта» розвивається по іншому сценарію та дуже багато залежить від вакцинації... На превеликий жаль, можемо констатувати, що дельта стосується й дітей. Чого не було раніше. Батьки мають розуміти: штам «Дельта» вражає більше дітей, аніж попередні штами», – пояснив Олексій Данілов.

На запитання про те, коли в Україні можуть почати щеплювати від коронавірусу неповнолітніх, секретар РНБО відповів, що після вакцинації дорослих.

«Коли ми почнемо вакцинувати дітей? Очевидно, коли закінчимо вакцинувати всіх дорослих», – зазначив він.

За словами Данілова, поки що прогнозується, що епідемія може закінчитися на початку літа наступного року, але ситуація може змінитися.

Він додав, що наприкінці місяця можуть переглянути умови роботи шкіл та інших начальних закладів.

За словами Данілова, «на сьогодні наша система охорони здоров’я підготовлена набагато краще, ніж коли почався ковід».

Секретар РНБО продемонстрував журналістам систему «Сота», яка діє для інформування вищого керівництва країни про оперативну ситуацію. Посилання на «Соту» міститься на офіційному сайті РНБО, більшість інформації є відкритою.

Фото: Соня Кошкіна

«Ви можете подивитися всі дані по країні – в якій області, в якому місті, містечку, в якій лікарні скільки місць. Також є інформація з вакцинації – первинна, вторинна, вікові категорії тощо. Інформація оновлюється шодня опівночі», – сказав Данілов, закликавши представників ЗМІ користуватися перевіреними джерелами інформації.

Данілов додав, що ситуація з ковідом на тимчасово окупованих територіях моніториться.

«На жаль, ситуація там дуже напружена. Багато лікарів залищили ці території; а ті, що залишилися, просто фізично не встигають справлятися з навантаженням», – пояснив він.

Дані про ковід на тимчасово окупованих територіях щодня доповідає і розвідка.

Відповідаючи на питання про те, чи може Україна туди направити гуманітарну допомогу, Данілов зазначив, що це можливо, але виключно за умови погодження з Кремлем. «Ви ж розумієте, що самостійно ті люди, які знаходяться в «Л/ДНР» рішень не приймають», – наголосив секретар РНБО.

Крім того, вчені повідомили, що Україна на межі стрімкої хвилі захворюваності на Covid-19. «Пік передбачається на рівні 15 000 – 18 000 випадків захворюваності на добу. Згасання четвертої хвилі очікується наприкінці листопада – на початку грудня 2021 року», – йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, МОЗ роз’яснив, кому не можна робити щеплення від коронавірусу.



