Столична поліція озброїться новими пістолетами-кулеметами (фото, відео)



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Зброю нового зразка представили на базі тренінгового центру у Києві Фото: Нацполіція

Для особового складу будуть проведені навчання з новою зброєю

Поліція Києва отримає на озброєння нові пістолети-кулемети «МР-5». Зброю нового зразка представив Голова Національної поліції України Сергій Князєв на базі тренінгового центру Головного управління Національної поліції у Києві, повідомляє прес-служба столичної поліції.

«Такі пістолети-кулемети використовують правоохоронці Сполучених Штатів Америки та більшості країн Європи. Адже ця зброя краще пристосована для виконання поліцейських завдань в умовах міста чи закритих приміщеннях: затримання злочинців, звільнення заручників тощо», - зазначили у поліції.

Випробовували «МР-5» у дії особисто голова Національної поліції Сергій Князєв та керівник поліції Києва Андрій Крищенко. Очільник столичних поліцейських наголосив, що хоча нова зброя досить проста у використанні, однак для особового складу обов’язково будуть проведені відповідні навчання.

«Поліція Києва вже отримала декілька зразків «МР-5», тож ми скоро розпочнемо тренування особового складу. Адже ця зброя є новою для поліцейських, тож обов’язкового потрібно вивчити її тактико-технічні характеристики та особливості застосування. Першочергово відпрацьовуватимуть навички стрільби з «МР-5» правоохоронці, які несуть службу на території залізничного вокзалу та аеропорту, бо саме вони отримають цю зброю замість автоматів Калашникова», - наголосив Крищенко.