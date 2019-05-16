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    Столична поліція озброїться новими пістолетами-кулеметами (фото, відео)

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    Зброю нового зразка представили на базі тренінгового центру у Києві - Столична поліція озброїться новими пістолетами-кулеметами (фото, відео)
    Зброю нового зразка представили на базі тренінгового центру у Києві
    Фото: Нацполіція

    Для особового складу будуть проведені навчання з новою зброєю

    Поліція Києва отримає на озброєння нові пістолети-кулемети «МР-5». Зброю нового зразка представив Голова Національної поліції України Сергій Князєв на базі тренінгового центру Головного управління Національної поліції у Києві, повідомляє прес-служба столичної поліції.

    «Такі пістолети-кулемети використовують правоохоронці Сполучених Штатів Америки та більшості країн Європи. Адже ця зброя краще пристосована для виконання поліцейських завдань в умовах міста чи закритих приміщеннях: затримання злочинців, звільнення заручників тощо», - зазначили у поліції.

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    Випробовували «МР-5» у дії особисто голова Національної поліції Сергій Князєв та керівник поліції Києва Андрій Крищенко. Очільник столичних поліцейських наголосив, що хоча нова зброя досить проста у використанні, однак для особового складу обов’язково будуть проведені відповідні навчання.

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    Столична поліція озброїться новими пістолетами-кулеметами (фото, відео)
    Столична поліція озброїться новими пістолетами-кулеметами (фото, відео)

    «Поліція Києва вже отримала декілька зразків «МР-5», тож ми скоро розпочнемо тренування особового складу. Адже ця зброя є новою для поліцейських, тож обов’язкового потрібно вивчити її тактико-технічні характеристики та особливості застосування. Першочергово відпрацьовуватимуть навички стрільби з «МР-5» правоохоронці, які несуть службу на території залізничного вокзалу та аеропорту, бо саме вони отримають цю зброю замість автоматів Калашникова», - наголосив Крищенко.

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