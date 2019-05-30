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    Столична поліція затримала шахраїв-«гастролерів», що ошукали киян

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    Під час огляду салону машини поліцейські вилучили понад 170 тисяч гривень і майже 1500 доларів США&nbsp; - Столична поліція затримала шахраїв-«гастролерів», що ошукали киян
    Під час огляду салону машини поліцейські вилучили понад 170 тисяч гривень і майже 1500 доларів США 
    Фото: Нацполіція

    Аферисти виманювали у киян гроші нібито на лікування постраждалих родичів

    На стаціонарний телефон у квартиру на проспекті Оболонському подзвонив невідомий, який розповів власниці, що начебто її син потрапив у ДТП, тож потрібні гроші. Невдовзі на порозі її оселі з'явився «кур'єр», якому вона віддала усі заощадження - понад 100 тисяч гривень та 1300 доларів США. 

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, на вулиці в автомобілі шахрая чекав його спільник. Коли зловмисник вийшов від потерпілої з грошима.

    «Жінка повідомила в поліцію про те, що трапилося, тож правоохоронці швидко зреагували та невдовзі заблокували рух транспортного засобу втікачів і затримали їх. Під час огляду салону машини поліцейські вилучили понад 170 тисяч гривень, майже 1500 доларів США та мобільні телефони, які вони використовували під час скоєння злочинів», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко. 

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    Підозрюваними виявилися уродженці Запорізької області - 1973 та 1990 років народження. Молодший із них вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

    Встановлено також, що аферисти причетні до ще двох аналогічних правопорушень, котрі вони вчинили у столиці, ошукавши громадян. Кожного разу до Києва зловмисники приїжджали лише на кілька днів, винаймали квартиру, а після злочинів поверталися додому.

    У столичній квартирі, де востаннє оселилися «гастролери», правоохоронці провели обшуки, звідки вилучили 53 тисячі гривень, 500 євро та 600 доларів США, а також золоті вироби.

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    Столична поліція затримала шахраїв-«гастролерів», що ошукали киян
    Столична поліція затримала шахраїв-«гастролерів», що ошукали киян
    Столична поліція затримала шахраїв-«гастролерів», що ошукали киян
    Столична поліція затримала шахраїв-«гастролерів», що ошукали киян
    Столична поліція затримала шахраїв-«гастролерів», що ошукали киян
    Столична поліція затримала шахраїв-«гастролерів», що ошукали киян

    Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    «Поліцейські також встановили, що телефонні дзвінки потерпілим надходили з виправних установ, розташованих на території Запорізької області. Тож наразі правоохоронці встановлюють інших активних учасників злочинної групи, які діяли спільно із підозрюваними», - наголосив очільник столичної поліції.

    Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Найближчим часом суд визначить для фігурантів міру запобіжного заходу. 

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