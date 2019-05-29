Біля Мінприроди затримали львів'ян, які вимагали $100 тисяч від чиновника за компромат



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Шантажисти були затримані силами бійців поліції особливого призначення Фото: Нацполіція

Аферисти пересувалися на автомобілі еліт-класу і представлялись співробітниками спеціалізованих правоохоронних органів

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно зі слідчими Головного слідчого управління НПУ, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України викрили та затримали двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у шантажі. За нерозголошення інформації компрометуючого характеру зловмисники вимагали від чиновників державних структур «відкупні». На передачі 100 тисяч доларів США фігурантів затримали. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

У 2018 році до Національної поліції України надійшло звернення від одного з посадовців керівної ланки однієї з державних структур про факт вимагання коштів невідомими особами. Від зловмисників заявник отримав ультиматум: або надання 100 тисяч доларів США, або розголошення відомостей приватного та компрометуючого характеру.

Головним слідчим управлінням НПУ, за процесуального керівництва ГПУ, за фактом вимагання було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України. Оперативне супроводження доручено Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Під час документування оперативники ДВБ НПУ встановили, що до злочинних дій причетні двоє осіб – 41 та 45-річні мешканці Львова. Аферисти пересувалися на автомобілі еліт-класу і представлялись співробітниками спеціалізованих правоохоронних органів. Крім того, отримано докази причетності до дій львів’ян - колишнього начальника управління персоналом структури, в якій наразі працює заявник, та кількох членів однієї з громадських організацій, яка «спеціалізується» на замовних протестних акціях, з метою психологічного тиску на потрібний «об’єкт».

Відразу після отримання 100 тисяч доларів США, шантажисти були затримані силами бійців поліції особливого призначення, працівників ДВБ та ГСУ НПУ, під керівництвом ГПУ. Затримання відбулося на вулиці Липківського в Києві біля Міністерства екології та природних ресурсів.

Вирішується питання про обрання затриманим в порядку ст.208 КПК України запобіжного заходу. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Тривають подальші слідчі дії.